Грабитель вырвал у астанчанки пакет с двумя миллионами тенге

В Нур-Султане полицейские задержали грабителя, который вырвал у 21-летней девушки пакет с 2 млн 800 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Девушка сразу же сообщила в полицию. По словам потерпевшей, она в дневное время направлялась с деньгами по ул. Мамбетова в сторону банка, чтобы положить деньги на счет. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из ее рук пакет и бросился бежать.

Грабитель был задержан по ул. Майлина.

Как установили полицейские, подозреваемый в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая.

До момента совершения грабежа злоумышленник отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе дачи признательных показаний задержанный рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.