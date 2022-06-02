Курс доллара вырос на 7,3 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 432,78 тенге, поднявшись на 7,37 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля увеличился на 0,10 тенге, до 7 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и достиг 64,76 тенге (+1,77).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-439 тенге, евро – по 464-471 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7 тенге.
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