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Зон для пляжного отдыха в Алматы временно станет меньше

озеро Сайран Фото: Zakon.kz
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Исхар Савазов сообщил, что заполнение водой Большого Алматинского канала не планируется, передает Zakon.kz.

Официально на территории города есть четыре места для массового отдыха на воде. Это западная и восточная части водохранилища Сайран, зона отдыха «Гульдер» и пляжная зона рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала имени Кунаева.

В текущем году заполнение водой Большого Алматинского канала не планируется в связи со строительно-монтажными работами развязки на Кульджинском тракте. Исхар Савазов

Зато готова принять отдыхающих зона отдыха вокруг озера Сайран.

В настоящее время водохранилище Сайран заполнено. Круглосуточное дежурство осуществляют спасатели Службы спасения города Алматы. Для пляжей подготовлены обозначающие границы заплыва буйки. По периметру запрещенных для купания мест установлены шесть информационных стендов с материалами по профилактике и 12 знаков безопасности. Исхар Савазов

На других водоемах и речках на территории мегаполиса купаться запрещено. Их сотрудники ДЧС и военнослужащие Национальной гвардии РК будут ежедневно патрулировать, как и разрешенные места отдыха на воде. В этом году также будет применен опыт патрулирования с помощью дрона. 

Если вы видите тонущего человека, в первую очередь надо криками оповестить всех вокруг и попросить вызвать спасателей и скорую помощь, затем попытаться своими силами спасти его, придерживаясь определенных правил. Надо помнить, что утопающий в паническом припадке может вцепиться в вашу одежду. Поэтому надо подплыть сзади и обхватить тонущего. Если не получается, то можно схватить его за волосы, чтобы доставить на сушу. Исхар Савазов
Альберт Ахметов
Алматы
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