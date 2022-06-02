Ученые Китая клонировали поросят с помощью робота

Ученые из Нанькайского университета в Китае разработали способ клонирования свиней. В этом процессе участвует только робот, передает Zakon.kz.

В институте сообщили, что самка обыкновенной свиньи прошла процесс оплодотворения. На каждом этапе участвовал робот. В конце марта свинья родила семерых поросят породы ландрас, написано в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.

Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был. Представитель исследовательской группы Лю Яовэй

По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота повышает вероятность успешности клонирования в целом. Действия робота точные, реже повреждаются клетки.