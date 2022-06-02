Как отпраздновали День защиты детей в Казахстане
2022 год в республике объявлен Годом детей, Касым-Жомарт Токаев в обращении к казахстанцам заявил, что им необходимо уделить особое внимание. Благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего государства, подчеркнул президент.
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В праздничных мероприятиях во всех регионах страны было охвачено 1,4 млн детей.
К примеру, в Нур-Султане при участии акима Алтая Кульгинова открылись «Білім – парк», центры креативного образования и технологий. Для малышей четырех-шести лет открыл свои двери центр детского развития BINOM GO.
Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров принял участие в республиканском детском фестивале «Балапан әлемі» в амфитеатре на набережной в столице.
34 школьника из разных регионов страны посетили резиденцию президента РК «Ақорда». Для них была организована познавательная экскурсия. Юные гости получили памятные подарки от имени главы государства.
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В Павлодарской области аким вручил 62 одаренным детям по 100 тыс. тенге, в СКО – 24 детям вручили по 56 тыс. тенге, в ЗКО – 60 детям по 50 тыс. тенге, в ВКО – 110 детям по 100, 50 и 30 тыс. тенге.
Кроме того, 83 одаренных ребенка в Акмолинской области получили денежные сертификаты и путевки в оздоровительный центр «Сункар». Костанайская область поздравила с праздником и вручила денежные сертификаты на 190 тыс. тенге 58 детям, в Туркестане вручены 1 тыс. детских книг, в Нур-Султане – 107 одаренным детям вручили по 100 тыс. тенге.
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В Кызылординской области были вручены 10 ноутбуков победителям международных и республиканских олимпиад, 100 велосипедов детям-сиротам, в каждом районе выдали по 50 велосипедов детям из социально уязвимых категорий населения. 20 путевок в лагерь получили дети из малообеспеченных семей – отличники учебы.
Аким Карагандинской области поздравил 77 воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центру подарен спортивный инвентарь и наборы для развития мышления и логики.
В Алматы стартовала республиканская акция «Дерево желаний» для исполнения желаний детей с тяжелыми заболеваниями. Подобные деревья будут размещены в торговых центрах Нур-Султана, Шымкента и еще 14 регионов страны.
Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил «Алматы БалаFest» и поздравил победителей детского фестиваля.
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В Туркестане благотворительным фондом «Жулдызай» при поддержке компании BI GROUP и МОН РК был проведен XVII республиканский фестиваль детского творчества для детей с особыми потребностями. Традиционно это красочное шоу талантов собирает на своей сцене 300 юных участников с особенностями физического развития и звезд казахстанской эстрады.
Кроме того, 1 июня был дан старт летнему сезону.
Открылись 34 детских оздоровительных лагеря, из них 16 круглогодичных, с охватом более 5 тыс. детей за один сезон. Всего планируется пять сезонов. Также в Казахстане открылись 11 тыс. пришкольных лагерей.
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