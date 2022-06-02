«Владелец обменного пункта» выманил $80 тыс. у девушки

Необычное преступление произошло в Медеуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Предприимчивый мужчина прибыл в Алматы из Семея. Арендовал офис под обменный пункт, разместил объявление об обмене валюты.

Алматинка попалась на уловку о выгодных условиях обмена. Договорившись о встрече, она принесла в назначенное место 80 тыс. долларов и передала их «владельцу» обменного пункта. Мужчина под предлогом обмена ушел в другую комнату и через запасной выход скрылся.

Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемый – гражданин Ш., 1985 года рождения, был задержан в аэропорту города Усть-Каменогорска. Именно там он пытался спрятаться с украденными деньгами. По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Подозреваемый взят под стражу. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района.