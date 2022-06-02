Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Владелец обменного пункта» выманил $80 тыс. у девушки

Мошенник, обменник, Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Необычное преступление произошло в Медеуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Предприимчивый мужчина прибыл в Алматы из Семея. Арендовал офис под обменный пункт, разместил объявление об обмене валюты.

Алматинка попалась на уловку о выгодных условиях обмена. Договорившись о встрече, она принесла в назначенное место 80 тыс. долларов и передала их «владельцу» обменного пункта. Мужчина под предлогом обмена ушел в другую комнату и через запасной выход скрылся.

Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемый – гражданин Ш., 1985 года рождения, был задержан в аэропорту города Усть-Каменогорска. Именно там он пытался спрятаться с украденными деньгами. По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Подозреваемый взят под стражу. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района.

Константин Вноровский
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
ООН сменила название Турции в официальных документах
Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления