Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры КР, Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в коррупции.

В соцсетях появились кадры задержания.

Видео: Facebook/Атай Бейшенбек

Говорится, что с декабря 2020 года по сентябрь 2021-го Кыргызстан получил 451 тыс. 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана.

Кроме того, в рамках договоренности с президентами Китая и России стране было выделено 6 млн доз вакцин в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1 млрд 581 млн 474 тыс. 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 млн 460 тыс. доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того, что больше 3 млн доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности. Генпрокуратура КР

Говорится, что государству причинен ущерб на сумму 1 млрд 581 млн 474 тыс. 315 сомов.

По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Расследуется пять уголовных дел в отношении министра и других сотрудников ведомства.