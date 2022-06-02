Подросток утонул на пляже в Актау
Фото: pixabay
Трагедия произошла на пляже в районе поселка Приморский, сообщает Zakon.kz.
Еще двух человек удалось спасти, передает lada.kz.
О произошедшем в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили очевидцы.
Информация поступила на пульт ЧС 2 июня, в 17:13.
Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на Солдатском пляже, утонул 17-летний подросток. Очевидцы спасли двух человек. На данный момент водолазами проводится погружение на дно. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
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