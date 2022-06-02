Подросток утонул на пляже в Актау

Трагедия произошла на пляже в районе поселка Приморский, сообщает Zakon.kz.

Еще двух человек удалось спасти, передает lada.kz.

О произошедшем в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили очевидцы.

Информация поступила на пульт ЧС 2 июня, в 17:13.