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Подросток утонул на пляже в Актау

Поселок Приморский, ЧС, очевидцы Фото: pixabay
Трагедия произошла на пляже в районе поселка Приморский, сообщает Zakon.kz.

Еще двух человек удалось спасти, передает lada.kz.

О произошедшем в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили очевидцы.

Информация поступила на пульт ЧС 2 июня, в 17:13.

Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на Солдатском пляже, утонул 17-летний подросток. Очевидцы спасли двух человек. На данный момент водолазами проводится погружение на дно. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
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