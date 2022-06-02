Лжецелительница выманила у жительницы Семея 210 тыс. тенге

Семейчанка, пытаясь вылечить дочь, обратилась к «целительнице». В итоге дочь не выздоровела, а женщина лишилась крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

В начале мая 2022 года на оперативный канал «102» Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 42-летняя жительница города. Она рассказала, что весной 2017 года неизвестная женщина под предлогом исцеления ее дочери от кожного заболевания взяла у нее 210 тыс. тенге. Но действия «целительницы» не дали никаких результатов.

Сотрудники криминальной полиции задержали 61-летнюю подозреваемую.

В ее отношении избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Во время допроса задержанная дала признательные показания. Похищенные средства изъяты. Пресс-служба МВД РК

Начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 1 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.