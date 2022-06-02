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Астрономы изучат «адскую планету» с помощью нового телескопа

Телескоп, астрономы Фото: pixabay
Одной из целей космического телескопа «Джеймс Уэбб» в первый год работы будет экзопланета, находящаяся примерно в 50 световых годах от Земли, сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе на Phys.org, говорится, что новые наблюдения позволят больше узнать об «адских» условиях на планете.

Планета под названием 55 Cancri e находится так близко к своей звезде, что условия на планете в буквальном смысле похожи на описание библейского ада. По словам астрономов, поверхность этой планеты постоянно пылает.

55 Cancri e вращается по орбите своей звезды похожей на Солнце, совершая один оборот менее чем за 18 часов. Поскольку температура поверхности намного выше температуры плавления типичных минералов, образующих горные породы, считается, что дневная сторона планеты покрыта океанами лавы. В предыдущих исследованиях ученые показали, что эта планета, по всей видимости, богата углеродом. А температура и давление создают идеальные условия для образования алмазов.

Чтобы понять условия на планете, в NASA предлагают представить Землю, которая находилась бы намного ближе к Солнцу. Настолько близко, что земной год длился бы всего несколько часов. Тогда из-за гравитации звезды на одном полушарии Земли всегда был бы день, а на втором – вечная ночь. На планете вскипели бы океаны, место которых заняли другие океаны, но уже не из воды, а из расплавленной лавы.

Телескоп Джеймса Уэбба обладает достаточно сильным разрешением, чтобы разглядеть, действительно ли суперземля находится в состоянии приливного захвата, когда обращена к родительской звезде одним и тем же полушарием, или все же вращается вокруг своей оси.

Хотя невозможно получить прямое изображение поверхности LHS 3844 b с помощью «Уэбба», отсутствие атмосферы делает возможным изучение поверхности с помощью спектроскопии.

Константин Вноровский
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