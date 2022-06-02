Ученые перечислили привычки, вызывающие преждевременное старение

По словам, специалистов, некоторые привычки провоцируют преждевременное старение, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале издания ETNT. Ученые из Йельской школы медицины рассказали, что чрезмерная любовь к загару, газировке, а также же постоянный стресс и бессонница – прямые союзники старения.

Злоупотребление солнечными ваннами может вызывать фотостарение и даже спровоцировать развитие рака кожи.

Сладкая газировка также старит клетки. Регулярное потребление газированных напитков с сахаром влияет на развитие метаболических заболеваний из-за ускоренного старения клеток.

Сюда можно отнести все продукты-сладости и мучное.

Недостаток физической активности также может негативно сказаться на красоте и здоровье в основном из-за неизбежно возникающих из-за этого проблем с гибкостью позвоночника и слабым мышечным корсетом вокруг него. Даже у людей в возрасте от 20 до 30 лет сидячий образ жизни может спровоцировать подобные проблемы.

Но хуже всего – стресс. Теломеры – это концы хромосом – структуры внутри каждой клетки, содержащие гены. Когда они становятся короткими, клетка умирает. Хронический стресс приводит к укорочению теломер.

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