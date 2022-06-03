Google объединит приложения для видеозвонков Duo и Meet

В скором времени видеомессенджер Duo перестанет существовать как отдельное приложение и станет частью сервиса видеоконференций Google Meet, сообщает Zakon.kz.

Как объявила компания Google, обновление произойдет на стороне приложения Duo, но называться оно будет Meet. Оригинальный Meet переименуют в Meet Original и со временем удалят.

После объединения функций сервис получит возможности обоих приложений сразу.

Скачивать Google Meet отдельно не надо. Старая программа автоматически обновится на новую. Пользователи Duo просто получат множество новых функций, включая настраиваемый виртуальный фон, обмен файлами, текстовый чат, возможность планировать звонки, возможность поделиться контентом, до 100 участников в видеоконференциях и так далее.

В дальнейшем Meet Original будет закрыт. В Google надеются сохранить простоту Duo, проведя интеграцию с Meet поэтапно.