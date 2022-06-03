Google объединит приложения для видеозвонков Duo и Meet
Как объявила компания Google, обновление произойдет на стороне приложения Duo, но называться оно будет Meet. Оригинальный Meet переименуют в Meet Original и со временем удалят.
После объединения функций сервис получит возможности обоих приложений сразу.
Скачивать Google Meet отдельно не надо. Старая программа автоматически обновится на новую. Пользователи Duo просто получат множество новых функций, включая настраиваемый виртуальный фон, обмен файлами, текстовый чат, возможность планировать звонки, возможность поделиться контентом, до 100 участников в видеоконференциях и так далее.
В дальнейшем Meet Original будет закрыт. В Google надеются сохранить простоту Duo, проведя интеграцию с Meet поэтапно.