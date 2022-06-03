Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

США наложили санкции на 71 компанию из России и Беларуси

США санкции Россия Фото: pixabay
Санкции США направлены на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям. Всего в санкционный список было внесено 322 предприятия, сообщает Zakon.kz.

Министерство торговли США 2 июня внесло в санкционный список еще свыше 70 российских и белорусских предприятий, включая авиационные заводы, судостроительные и научно-исследовательские институты, сообщает Deutsche Welle.

В общей сложности под санкции попало 71 предприятие, среди них «Авиационный комплекс имени Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз», компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и ряд структур РАН.

Подобные ограничения вводятся в рамках усилий, направленных на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям и «превращения России в мирового финансового изгоя».

Данияр Кунафин
Россия Ситуация в Украине
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления