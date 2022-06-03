США наложили санкции на 71 компанию из России и Беларуси

Санкции США направлены на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям. Всего в санкционный список было внесено 322 предприятия, сообщает Zakon.kz.

Министерство торговли США 2 июня внесло в санкционный список еще свыше 70 российских и белорусских предприятий, включая авиационные заводы, судостроительные и научно-исследовательские институты, сообщает Deutsche Welle.

В общей сложности под санкции попало 71 предприятие, среди них «Авиационный комплекс имени Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз», компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и ряд структур РАН.

Подобные ограничения вводятся в рамках усилий, направленных на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям и «превращения России в мирового финансового изгоя».