Головкина и «Канело» официально предупредили насчет допинга

Всемирная боксерская ассоциация ранее официально санкционировала бой «Канело» с Геннадием Головкиным. Встреча состоится 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

Всемирный боксерский совет WBC, напомнил о предстоящем допинг-тестировании Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед боем, сообщает Sports.kz.

Приоритетом WBC является работа по просвещению и повышению осведомленности, чтобы помочь всем, кто занимается спортом, узнать об опасностях использования веществ, улучшающих спортивные результаты (PED), которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем для любого человека их употребляющего и реальной опасности для соперников. Всемирный боксерский совет

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой действующего «суперчемпиона» мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. Встреча состоится 17 сентября.

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Предыдущие два боя GGG и «Канело» проходили в лимите среднего веса. Их итогами стала ничья в первом поединке и победа Альвареса решением большинства судей.

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