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У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян

ветряная оспа Фото: pixabay
Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета, сообщает Zakon.kz.

Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян. Тот факт, что человек в прошлом перенес ветряную оспу, не оказывает значимого влияния на тяжесть течения оспы обезьян.Роспотребнадзор

Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Более 640 случаев заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.

Данияр Кунафин
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