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В Индии произошел пожар на химзаводе

взрыв на химзаводе в Индии Фото: pixabay
Химзавод производит агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты. Взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров, сообщает Zakon.kz.

Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, сообщает РИА Новости.

Пострадали семь человек. Живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места.

Взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.

Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.

Данияр Кунафин
Индия
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