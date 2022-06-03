Житель США устроил погром в музее и разбил экспонаты на миллионы долларов

Охранник музея задержал 21-летнего мужчину до приезда полиции. Он разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество, сообщает Zakon.kz.

Незаконно проникший в Музей искусств в штате Техас американец устроил погром и разбил несколько артефактов, сообщает Lenta.ru.

Среди пострадавших экспонатов — античная греческая амфора и древнегреческая шкатулка, общая стоимость которых составляет более 5 млн долларов.

Также злоумышленник повредил древнегреческую чашу стоимостью около 100 тысяч долларов и керамическую бутыль племени индейцев кэддо (10 тысяч долларов).

Незначительные повреждения могли получить небольшие экспонаты, хранившиеся в одном стеклянном боксе с древнегреческими сосудами.

Охранник музея задержал 21-летнего Брайана Эрнандеса до приезда полиции. По словам молодого человека, он разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество.