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Житель США устроил погром в музее и разбил экспонаты на миллионы долларов

США музей Фото: pixabay
Охранник музея задержал 21-летнего мужчину до приезда полиции. Он разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество, сообщает Zakon.kz.

Незаконно проникший в Музей искусств в штате Техас американец устроил погром и разбил несколько артефактов, сообщает Lenta.ru.

Среди пострадавших экспонатов — античная греческая амфора и древнегреческая шкатулка, общая стоимость которых составляет более 5 млн долларов.

Также злоумышленник повредил древнегреческую чашу стоимостью около 100 тысяч долларов и керамическую бутыль племени индейцев кэддо (10 тысяч долларов).

Незначительные повреждения могли получить небольшие экспонаты, хранившиеся в одном стеклянном боксе с древнегреческими сосудами.

Охранник музея задержал 21-летнего Брайана Эрнандеса до приезда полиции. По словам молодого человека, он разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество.

Данияр Кунафин
США
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