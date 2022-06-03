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6 июня истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики

истекает срок уплаты налогов лицами частной практики Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане 6 июня 2022 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Не позднее этой даты необходимо уплатить ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в мае 2022 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Лариса Черненко
Казахстан
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