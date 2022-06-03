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Диетолог назвала продукты, которые повышают настроение

продукты Фото: pixabay
Питание является основой здоровья. Настроение зависит от того, чем питается человек. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, каким продуктам стоит отдавать предпочтение в моменты грусти, передает Zakon.kz.

Чем разнообразнее и проще пища, тем она лучше переваривается в организме. После вкусной и полезной еды настроение поднимается, пишет nation-news.ru.

Можно есть ягоды, которые содержат сахара, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом. Врач-диетолог Анжелика Дюваль

Также стоит есть жирную рыбу, в которой содержится много омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, влияющей на настроение. Это вещество содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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