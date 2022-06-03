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Для любителей футбола: дополнительные автобусы запустят после матча Казахстан – Азербайджан

Нур-Султан, футбол, Казахстан, Азербайджан, матч, автобусы, дополнительные, запуск Фото: автопарк №1
В Нур-Султане 3 июня состоится футбольный матч между сборными Казахстана и Азербайджана, после которого для болельщиков будет организована подача дополнительных автобусов, передает Zakon.kz.
3 июня после футбольного матча сборных Казахстана и Азербайджана для болельщиков будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов №10, 12, 28, 37, 40, 53, 51, 60, 303.Пресс-служба ТОО «City Transportation Systems»

Как уточнили в компании, маршруты будут ожидать болельщиков после матча на остановках.

Начало матча – 20:00. Стоимость проезда – 90 тенге.Пресс-служба ТОО «CTS»

Напомним, с 3 по 13 июня 2022 года футбольная сборная Казахстана проведет четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА: два у себя дома и два в гостях:

  1. 3 июня – Казахстан – Азербайджан (в Нур-Султане, начало – в 20:00);

  2. 7 июня – Словакия – Казахстан (в Трнаве, начало – в 00:45);

  3. 11 июня – Беларусь – Казахстан (в Минске, начало – в 00:45);

  4. 13 июня – Казахстан – Словакия (в Нур-Султане, начало – в 20:00).

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Динара Халдарова
Азербайджан Казахстан Нур-Султан
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