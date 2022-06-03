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Девять новых случаев COVID-19 выявлены в трех регионах Казахстана

РК, КВИ, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 2 июня в Казахстане. Согласно данным, девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 3,

  • в Карагандинской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 769 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане один человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 020 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
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