Назначен руководитель Департамента госдоходов Павлодарской области

Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу Департамента государственных доходов по Павлодарской области нового руководителя. На эту должность назначен Ержан Токтарханов, сообщает Zakon.kz.

Ержан Токтарханов родился в 1975 году в Восточно-Казахстанкой области. По образованию – экономист, юрист. Окончил Восточно-Казахстанкий университет, Государственный Восточно-Казахстанкий университет им. С. Аманжолова.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. С 1997 года работал от налогового инспектора до председателя Налогового комитета по г. Усть-Каменогорску.

В разные годы занимал должность руководителя управлений в Департаменте государственных доходов по Карагандинской области, а также руководил Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району г. Астана.

С 2019 года до настоящего времени занимал должность директора Департамента контроля и Департамента информационных технологий Комитета государственных доходов МФ РК.