Тлектес Барпибаев освобожден от должности председателя суда Нур-Султана
Согласно указу Тлектес Барпибаев освобожден от должности председателя суда Нур-Султана.
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Тлектес Барпибаев родился 24 октября 1960 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1986)
Юрист
· Академия экономики и права (2003)
Экономист-финансист
Трудовой стаж:
· Рабочий фабрики «Кітап» (1977-1979);
· инспектор Каскеленского районного отдела внутренних дел Управления внутренних дел Алма-Атинской области (1986-1987);
· следователь Джамбулского районного отдела внутренних дел Управления внутренних дел Алма-Атинской области (1987-1990);
· старший следователь прокуратуры Джамбулского районного суда Алма-Атинской области (1992-1995);
· председатель Жамбылского районного суда Алматинской области (1995-1999);
· председатель Алматинского областного суда (1999-2002);
· председатель коллегии по гражданским делам суда города Алматы (2002-2003);
· председатель Южно-Казахстанского областного суда (2003-2007);
· председатель суда города Алматы (2007-2011);
· председатель Алматинского областного суда (03.2012-12.2013);
· председатель суда города Астаны, Нур-Султан (12.12.2013-02.06.2022).
В середине марта 2021 года в СМИ распространялась информация, что «нулевым пациентом», который завез в Казахстан коронавирус, был председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев. Занимавшая тогда должность главы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова опровергла данную информацию.