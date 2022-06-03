Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов», сообщает Zakon.kz.

Согласно указу Тлектес Барпибаев освобожден от должности председателя суда Нур-Султана.

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Тлектес Барпибаев родился 24 октября 1960 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1986)

Юрист

· Академия экономики и права (2003)

Экономист-финансист

Трудовой стаж:

· Рабочий фабрики «Кітап» (1977-1979);

· инспектор Каскеленского районного отдела внутренних дел Управления внутренних дел Алма-Атинской области (1986-1987);

· следователь Джамбулского районного отдела внутренних дел Управления внутренних дел Алма-Атинской области (1987-1990);

· старший следователь прокуратуры Джамбулского районного суда Алма-Атинской области (1992-1995);

· председатель Жамбылского районного суда Алматинской области (1995-1999);

· председатель Алматинского областного суда (1999-2002);

· председатель коллегии по гражданским делам суда города Алматы (2002-2003);

· председатель Южно-Казахстанского областного суда (2003-2007);

· председатель суда города Алматы (2007-2011);

· председатель Алматинского областного суда (03.2012-12.2013);

· председатель суда города Астаны, Нур-Султан (12.12.2013-02.06.2022).

В середине марта 2021 года в СМИ распространялась информация, что «нулевым пациентом», который завез в Казахстан коронавирус, был председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев. Занимавшая тогда должность главы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова опровергла данную информацию.