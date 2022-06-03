Казахстанской киноиндустрии не хватает специалистов – Бауржан Шукенов

Несмотря на то, что казахстанские фильмы становятся призерами фестивалей или имеют определенные успехи в прокате, отечественный кинематограф испытывает острый дефицит кадров. Целому ряду нужных профессий просто не учат в университетах, передает Zakon.kz.

Нехватка кадров для казахстанского кинематографа обсуждалась на первом казахстанском форуме культуры «Ұлт рухы – ұрпақ мұраты».

Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что один из приоритетов – повышение спроса и конкурентоспособности продуктов отечественного кинематографа.

Последние тенденции говорят о том, что быть таковым казахстанское кино сможет, если будут внесены изменения в перечень профессий и специальностей, утвержденных Министерством образования и науки.

По мнению заместителя председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржана Шукенова, это должно стать огромным шагом в развитии всей киноотрасли страны.

Проблема подготовки кадров для киноотрасли действительно не новая. Причем если творческим профессиям – режиссера, актера, оператора – в отечественных вузах уделяется большое внимание, то о ряде других специальностей, в которых нуждается современный казахстанский кинематограф, многие даже не слышали.

Отечественные вузы сегодня, к сожалению, не готовят специалистов по такой профессии, как второй режиссер. Между тем это одна из ключевых фигур на съемочной площадке, человек, который фактически превращает творческий замысел авторов в реальный фильм, отвечая в том числе за административный процесс. Зампредседателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов

Бауржан Шукенов убежден, что этому нужно учить, но у нас такой профессии не уделяют внимание.

Еще одним пробелом в перечне специальностей для киноотрасли являются кадры для кинотеатров.

В ближайшие годы сферу кинопоказа ожидают большие перемены. Стриминговые сервисы быстро и уверенно завоевывают кинопрокатный рынок. Поэтому на стадии дистрибуции огромную ценность приобретают профессионалы, которые умеют продавать кино. Но растущая популярность стримингов вовсе не означает, что люди перестанут ходить в кино. Кинотеатры становятся мультикультурной платформой, которая не только показывает кино, но и формирует зрительский пул вокруг себя. Это полноценные заведения культуры, которые сосредотачивают зрительскую аудиторию путем формирования определенного репертуара, закладывая таким образом тот или иной культурный посыл. Бауржан Шукенов

Сложившаяся ситуация задает новые тренды для инженерных специальностей. Такая профессия, как киномеханик, уже практически исчезает, поскольку современный кинотеатр оснащен серьезным цифровым оборудованием.

Сегодня человек, который запускает показ фильма в кинотеатре, – это специалист в области информационных технологий, способный управлять многозальным кинотеатром или даже целой сетью кинотеатров. Требования к такого рода профессионалам возрастают с каждым годом, поскольку технология производства и показа кинофильмов совершенствуется. Бауржан Шукенов

Монетизация кинопродукта происходит посредством кинопроката. И здесь также существует потребность в квалифицированных менеджерах, которые могут организовать этот процесс.