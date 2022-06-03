Движение в районе эстакады Богенбай батыра ограничат – столичный акимат
Фото: pixabay
В Нур-Султане будет ограничено движение транспорта в районе эстакады Богенбай батыра из-за ремонтных работ, передает Zakon.kz
Сообщается о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна со стороны улицы Шокана Валиханова (правая сторона) вблизи эстакады Богенбай батыра.
С 19:00 3 июня до 6:00 6 июня будет перекрыто движение для автотранспортных средств по правой стороне подхода к путепроводу от улицы Шокана Валиханова до проспекта Аль-Фараби. Движение будет перенаправлено по левой стороне путепровода.Акимат города Нур-Султана
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения.
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