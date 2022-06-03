Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Движение в районе эстакады Богенбай батыра ограничат – столичный акимат

Акимат Фото: pixabay
В Нур-Султане будет ограничено движение транспорта в районе эстакады Богенбай батыра из-за ремонтных работ, передает Zakon.kz

Сообщается о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна со стороны улицы Шокана Валиханова (правая сторона) вблизи эстакады Богенбай батыра.

С 19:00 3 июня до 6:00 6 июня будет перекрыто движение для автотранспортных средств по правой стороне подхода к путепроводу от улицы Шокана Валиханова до проспекта Аль-Фараби. Движение будет перенаправлено по левой стороне путепровода.Акимат города Нур-Султана

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения.

Ирина Лукичева
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Токаев упразднил 12 районных судов
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления