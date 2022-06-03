Кража стрелы от шлагбаума в Нур-Султане попала на видео

В Нур-Султане мужчина украл со двора стрелу от шлагбаума. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию о краже обратились жители жилого комплекса Скиф по проспекту Жеңіс. На камеру наружного наблюдения дома попал момент, как мужчина уносит стрелу от шлагбаума. Позже он был задержан полицейскими.

Проходя мимо ЖК, он приметил лежащую деталь «барьера» и с целью сбыта в пункт приема металла унес ее. Своими действиями он нанес материальный ущерб домовладельцам на сумму 50 тысяч тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье «кража».

Задержанный, который ранее привлекался к уголовной ответственности, дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.