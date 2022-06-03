MEGA Alma-Ata разыграла путевку в Дубай

В четверг, 2 июня, в MEGA Alma-Ata прошел розыгрыш по итогам акции «В MEGA покупай! В Дубай улетай!», для участия в которой необходимо было совершить покупки в ТРЦ на сумму от 25 000 тенге и заполнить купон на промо-стойке.

Фото: MEGA Alma-Ata

Победительницей стала жительница Алматы Екатерина Лим, которая учится на стилиста и часто приходит на шопинг в ТРЦ MEGA Alma-Ata. Узнав об акции «В MEGA покупай! В Дубай улетай!», она сразу же решила принять в ней участие. Девушка бросила в лототрон три купона, один из которых оказался счастливым.

Фото: MEGA Alma-Ata

Акция проходила с 4 мая по 1 июня, в ней приняли участие более 3500 человек, которые собрались в MEGA Alma-Ata на финальном розыгрыше – личное присутствие было обязательным условием для получения приза. Перед тем, как определить основного победителя, организаторы разыграли шесть поощрительных призов. А главный – путевка в Дубай – достался Екатерине Лим.

Фото: MEGA Alma-Ata

Мы бываем в MEGA Alma-Ata по 2-3 раза в неделю. В тот день приехали купить сыну костюм и решили поучаствовать в акции. У меня было три купона, я несильно надеялась на выигрыш. Когда объявили мое имя, сначала даже не поверила – думала, это какая-то другая Екатерина. Но когда сверили номер купона и номер телефона, оказалось, что это я! Считаю, что всегда надо участвовать в розыгрышах, ведь только так можно стать победителем! – поделилась эмоциями девушка.

Фото: MEGA Alma-Ata

Екатерине с семьей предстоит отличный отдых в Дубае, а MEGA Alma-Ata уже готовится к проведению новых акций, которые удивят и порадуют посетителей торгового центра. Чтобы их не пропустить, следите за новостями в официальных аккаунтах ТРЦ в Инстаграме @mega_center и Telegram @megalive.

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