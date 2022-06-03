Ретроградный Меркурий отступает: астролог дал советы

Несмотря на то, что 2 июня завершился ретроградный Меркурий, астролог и таролог Александр Ларионов не советует принимать важные решения. По его словам, отголоски ретроградного Меркурия еще останутся до середины месяца, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам озвучил астрокалендарь на июнь и рассказал, кому из представителей зодиакального круга улыбнется удача, а кому будет нелегко.

По словам Александра Ларионова, в этом месяце не стоит подписывать важные документы, покупать недвижимость или делать еще какое-то большое дело. Он советует претворять в жизнь наполеоновские планы ближе к середине июня.

Прекращение влияния ретроградного Меркурия вы ощутите на себе уже после 3 июня. Как раз в середине месяца (14 июня) произойдет полнолуние. В знаке Стрельца актуализируются такие вопросы, как целеустремленность, достижение целей. Александр Ларионов

Поэтому, как отметил астролог, «те, кто ставили перед собой амбициозные цели, скорее всего, их достигнут 21 июня».

Это всем известный праздник: во-первых, летнее солнцестояние – одно из самых ярких событий года, соответственно, это хороший день для того, чтобы заводить новые знакомства, отношения, благоприятно это и для любви. Александр Ларионов

Кроме того, по словам таролога, 21 июня солнце перейдет в знак Рака, соответственно, вопросы семьи, близких отношений выйдут на первый план.

А вот в конце месяца (28 июня) Нептун начнет ретроградное движение, и снова, возможно, придется поволноваться. Это может вызвать определенные стихийные бедствия, в том числе какие-то волнения в обществе, в политике, актуализируются какие-то острые конфликтные вопросы, именно в конце месяца. Александр Ларионов

Он отметил, что самым благоприятным во всех смыслах июнь будет для представителей знаков огня — Овнов, Стрельцов и Львов.

Все в порядке будет в финансах, отношениях с близкими, учебе.

Как отметил Александр Ларионов, все успешно сложится в этом месяце и для знаков воздуха — Весов, Водолеев и Близнецов.

Но им нужно будет поаккуратнее отнестись к документам.

По словам астролога, для знаков воды — представителей Рыб, Раков и Скорпионов — этот месяц будет самым нейтральным.

Им стоит плыть по течению, не принимать важных решений, прислушиваться к своей интуиции.

А вот знакам земли — Тельцам, Девам и Козерогам — в июне, как отметил эксперт по звездам, будет нелегко.

Для них это неблагоприятный период с точки зрения финансов, то есть им нужно будет учиться и уметь откладывать на черный день, поэтому если запланированы какие-то расходы, большие покупки, их лучше отложить на следующий месяц, на июль, и также, конечно, снизить общение, стараться избегать конфликтов с близкими людьми. Александр Ларионов

Тем не менее, как напомнил астролог, «психологически мы все подвержены определенным прогнозам», но Александр Ларионов советует не забывать, что «наше настроение в наших руках».