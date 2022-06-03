340 млн тенге украдено во время реконструкции водопровода в Аксу

Фото: Zakon.kz

Факт хищения 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в Аксу, выявлен территориальным Департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.