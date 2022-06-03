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340 млн тенге украдено во время реконструкции водопровода в Аксу

реконструкция, водопровод, Аксу, хищения Фото: Zakon.kz
Факт хищения 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в Аксу, выявлен территориальным Департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
Руководитель отдела строительства Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.Агентство РК по финансовому мониторингу

По данным ведомства, Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления президенту Казахстана о лишении его государственной награды – медали «Ерең еңбегі үшін».

Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина – 7 лет лишения свободы.Агентство РК по финансовому мониторингу
Анастасия Московчук
АФМ РК Павлодарская область
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