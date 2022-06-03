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Движение большегрузов на лето ограничили в Казахстане

ограничение движения большегрузов Фото: pixabay
В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов. Такое решение принято, чтобы сохранить дорожное полотно в летний период, передает Zakon.kz.
В соответствии с ежегодным сроком действия временных ограничений движения транспорта в целях сохранения дорожного полотна от разрушения введены ограничения движения транспортных средств массой более 8 тонн согласно климатической зоне.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол» 

В ведомстве уточнили, что запрет действует в дневное время при температуре воздуха выше +25 °C и в соответствии с климатической зоной региона.

Отмечается, что данное ограничение движения действует для IV дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 15 августа 2022 года, для V дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

В IV климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

V климатическая зона включает: Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую (Жезказганский регион), Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.

Оксана Житникова
Казахстан
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