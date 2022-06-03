Поддельные чеки: на 1,5 млн тенге обманули продавца в Таразе

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В полицию обратилась 66-летняя женщина. По словам потерпевшей мошенничество длилось на протяжении почти пяти месяцев. Об обмане владелица магазина узнала после ревизии. Обнаружив недостачу, предпринимательница стала проверять чеки всех покупателей, передает Zakon.kz.