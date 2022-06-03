Поддельные чеки: на 1,5 млн тенге обманули продавца в Таразе
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В полицию обратилась 66-летняя женщина. По словам потерпевшей мошенничество длилось на протяжении почти пяти месяцев. Об обмане владелица магазина узнала после ревизии. Обнаружив недостачу, предпринимательница стала проверять чеки всех покупателей, передает Zakon.kz.
По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК «Мошенничество».
Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое парней 17-18 лет. Они дали признательные показания.
Установлено, что подозреваемые пользовались приложением для изготовления поддельных чеков. Сумма материального ущерба составила 1,5 млн тенге.
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