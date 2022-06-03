ФК «Актобе» и Parimatch Foundation порадовали детей на 1 июня

Футбольный клуб «Актобе» и Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation провели увеселительные мероприятия для детей с нарушением слуха и воспитанников дома ребенка.

В День защиты детей подрастающее поколение казахстанцев, столкнувшееся со сложными жизненными обстоятельствами, особенно нуждается в поддержке. Parimatch Foundation и ФК «Актобе» решили порадовать малышей тренировками на свежем воздухе, зрелищной игрой и подарками.

Фото: Parimatch

Первой инициативой 29 мая стала увеселительная поездка учеников Актюбинской областной специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Школьники получили много ярких эмоций от зрелищного шоу-матча ФК «Актобе» и подарочные наборы от благотворительного фонда.

Фото: Parimatch

Уже 31 мая лучшие футболисты клуба устроили открытую тренировку для воспитанников Дома ребенка «Умит» на Центральном стадионе города Актобе. В занятиях на свежем воздухе приняли участие 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Несмотря на юные годы, новоиспеченные спортсмены с энтузиазмом принялись перенимать опыт у профессиональных игроков и активно выполняли упражнения. По окончании каждый участник получил брендированный рюкзак, спортивную бутылку и браслет Parimatch Foundation.

Фото: Parimatch

Спасибо фонду Parimatch Foundation и ФК «Актобе» за то, что пригласили наших малышей на свой стадион и пробудили в них любовь к спорту. Наши дети были в восторге от такого огромного и красивого футбольного поля. Им было так все интересно! Они пели песни в дороге, трогали подстриженную траву, бегали по ней – эмоции зашкаливали. Еще больше они обрадовались, когда получили лично от футболистов сладкие подарки, мячи и рюкзачки на память. Уверена, они еще долго не забудут этот праздник и с большим удовольствием будут продолжать заниматься футболом, – выразила свою благодарность Айгуль Яковлевна, руководитель Дома ребенка «Умит».

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.

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