Ликвидирован крупный пожар в московском бизнес-центре

В Москве ликвидирован крупный пожар в бизнес-центре. На месте пожара была задействована авиация. Об этом сообщили в МЧС России, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, из БЦ «Гранд Сетунь Плаза» эвакуировали 120 человек (11 – с помощью спецустройств), двое пострадали.

Всего в тушении пожара было задействовано более 340 человек и около 100 единиц техники, а также три вертолета.

В 15:32 – полная ликвидация пожара. Пресс-служба МЧС РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил все службы «за оперативное реагирование и профессиональную работу».