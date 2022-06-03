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Ликвидирован крупный пожар в московском бизнес-центре

Москва, бизнес-центр, пожар, ликвидация, МЧС Фото: скриншот видео
В Москве ликвидирован крупный пожар в бизнес-центре. На месте пожара была задействована авиация. Об этом сообщили в МЧС России, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, из БЦ «Гранд Сетунь Плаза» эвакуировали 120 человек (11 – с помощью спецустройств), двое пострадали.

Всего в тушении пожара было задействовано более 340 человек и около 100 единиц техники, а также три вертолета.

В 15:32 – полная ликвидация пожара.Пресс-служба МЧС РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил все службы «за оперативное реагирование и профессиональную работу».

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Крупный пожар тушат в московском бизнес-центре

Динара Халдарова
Москва
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