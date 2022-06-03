На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

3 июня на общем участке границы Кыргызстана и Таджикистана между военнослужащими произошла перестрелка, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Sputnik-Кыргызстан, раненые есть с обеих сторон.

В Пограничной службе ГКНБ КР добавили, что на месте инцидента находятся пограничные представители обеих стран. Они проводят переговоры.

Стоит отметить, что неразделенные территории между республиками время от времени становятся зоной конфликтов.

В публикации Sputnik Таджикистан отмечено, что основной причиной являются неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница.

24.kg уточняет, что перестрелка произошла в местности Булак-Башы Баткенского района.

По версии стороны Кыргызстана, таджикские военнослужащие незаконно проникли на территорию Кыргызстана, игнорируя требования покинуть территорию. После этого началась перестрелка.