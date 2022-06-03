Театр гибридных войн: о новых вызовах и сценариях рассказал генерал Руслан Шпекбаев

Военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. В эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz замминистра обороны РК генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев рассказал, готова ли наша армия в случае военной агрессии дать достойный отпор, насколько сильна обороноспособность страны.

- Руслан Нуртолеуович, на фоне напряженной военно-политической обстановки в мире, а также после январских событий в нашем обществе часто стали возникать споры о том, насколько у нас сильная армия, сможет ли она защитить нас в случае глобальной угрозы и опасности.

- Министерство обороны во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Касым-Жомартом Токаевым делают все, чтобы наша армия отвечала всем требованиям сегодняшнего дня и могла полностью обеспечить безопасность нашего народа и нашего государства.

Особенность современных конфликтов и войн в том, что сейчас активно применяются цифровые технологии, политико-экономические санкции, мгновенно распространяются фейковые новости. В этих условиях с учетом уроков январских событий по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, Генеральным штабом пересмотрены подходы к боевой подготовке. В приоритете – действия в нестандартных условиях, оперативное реагирование и межведомственная координация.

Поэтому наряду с обучением «классическим» видам боя в обороне и наступлении, на занятиях по боевой подготовке отрабатываются новые формы и способы противодействия незаконным вооруженным формированиям в городе и в горной местности.

Так, в подготовку общевойсковых подразделений и спецназа введены новые упражнения стрельб. Отрабатываются способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами с применением средств радиоэлектронного подавления и огневого поражения. От обучения борьбе с одиночными БПЛА мы перешли к уничтожению так называемых «роев» дронов. Также практикуются маскировка и аэрозольное прикрытие важных объектов от беспилотников.

Года два назад Генеральный штаб внедрил новую форму подготовки, при которой войска работают на единую комплексную стратегическую задачу. При ее выполнении в ходе учений подразделения Вооруженных сил действуют в условиях возрастающих угроз «гибридного» характера и осложняющейся обстановки. Формируются группировки, войска перебрасываются на другие стратегические направления, развертываются в назначенных районах. При этом органы военного управления, отработав планы действий, сосредотачиваются на организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

- Где солдаты проходят боевую выучку?

- Боевая выучка совершенствуется в ходе учений и тренировок. У нас проводятся межвидовые оперативно-тактические учения «Айбалта», Сил специальных операций «Алтын жебе».

В этом году по поручению президента на 24 полигонах и в акватории Каспийского моря прошло межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022», в ходе которого были отработаны все важные вопросы. Это и усиление охраны государственной границы, и обеспечение общественной безопасности при проведении антитеррористической операции, и ведение боевых действий в сложных условиях, и разминирование самодельных взрывных устройств, воздушная разведка, противоподводно-диверсионная оборона, оказание медицинской помощи и многие другие, все не перечесть.

- А международные учения проводятся?

- Вот как раз хотел об этом сказать. Конечно, сложная военно-политическая обстановка в Центрально-Азиатском регионе, рост активности деструктивных и террористических организаций на северо-востоке Афганистана вызывают необходимость использовать коллективные механизмы обеспечения безопасности.

Так, в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, на сентябрь-ноябрь этого года запланированы большие учения. На территории Казахстана пройдут учения «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», в Таджикистане – «Рубеж», Кыргызстане – «Нерушимое братство».

Практический опыт наши военнослужащие получают также в ходе международных учений «Достарум», «Калкан», «КазИнд», «Эфес» и «Туран».

- Как идут модернизация и военно-техническое оснащение нашей армии? Используется ли в решении этих вопросах опыт и помощь других стран, обращаетесь ли вы к ним за вооружением?

- Хороший вопрос. Во-первых, хочу сказать, что Вооруженные силы Казахстана давно развиваются в своем, присущем только им формате. Мы никого не рассматриваем в роли противника, и наша Военная доктрина носит оборонительный характер. И если мы, к примеру, приобретаем военную технику и вооружение в России, то в своем выборе ориентируемся исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя «цена – качество».

Что касается международного сотрудничества в отношении приобретения военной техники, то могу сказать, что на вооружении нашей армии имеются военно-транспортные самолеты С-295 производства Airbus Military, бронированные колесные машины Cobra и оптика из Турции, европейские комплексы радиоэлектронной борьбы, роботизированные системы и многие другие типы вооружений.

Казахстанская армия активно оснащается высокоточным оружием. Так, на вооружении у нас состоят израильские разведывательные БПЛА Skylark, китайский разведывательно-ударный БПЛА Wing Loong, приобретается турецкий беспилотник Anka. Все они соответствуют нашим географическим особенностям. Например, одним из плюсов БПЛА Anka является наличие противообледенительной системы, а также невысокие требования к взлетно-посадочным площадкам.

В ближнесрочной перспективе планируется поставка из ЕС большегрузных транспортных самолетов.

В целом модернизация и техническое оснащение нашей армии идут постоянно. Учитывая современные угрозы и тренды ведения вооруженной борьбы, Министерство обороны планомерно занимается боевой подготовкой, оснащением армии, наращиванием ее мобилизационных ресурсов и всего оборонно-промышленного комплекса.

- То есть мы сами тоже что-то из военной техники производим?

- Конечно. Нам удалось наладить производство бронированных колесных машин, отвечающих международным стандартам безопасности STANAG. Они нужны для обеспечения мобильности всех силовых структур, это наша стратегическая задача.

Также на наших заводах выпускаются транспортные автомобили, вертолеты Eurocopter, у нас идет сборка вертолетов Ми-8/171 двойного назначения, в планах – сборка вертолета Ми-171Ш военного назначения.

Мы полностью обеспечиваем себя средствами связи, большинством типов боеприпасов, экипировкой, при участии иностранных компаний разрабатываем собственные дальнобойные высокоточные системы, в составе Военно-морских сил и Пограничной службы несут службу корабли и катера отечественной сборки.

- Руслан Нуртолеуович, есть мнение, что в нашу армию идут служить в основном из малообеспеченных семей, из сел и аулов, так как у них нет средств на обучение в вузах, и они вынуждены идти служить. Не отражается ли это на военных кадрах?

- Это миф, что идут служить только нуждающиеся. За годы независимости мы сформировали национальную систему подготовки военных кадров практически по всем воинским специальностям.

Сегодня флагман военного образования и науки – Национальный университет обороны готовит офицеров всех звеньев управления, причем не только для наших силовых структур, но и для государств-членов ОДКБ: Армении, Кыргызстана и Таджикистана. У нас также обучаются по различным специальностям магистратуры военнослужащие из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи.

В лучших военных вузах Китая, России, США, Турции, Южной Кореи и других государств получили образование офицеры тактического уровня, оперативно-тактического, оперативно-стратегического и стратегического звеньев управления.

Отсутствие непосредственного боевого опыта у наших военнослужащих в определенной степени компенсируется участием в миротворческих миссиях. Практические навыки приобрели казахстанские саперы в ходе обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов при ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов.

Реальный боевой опыт получили военнослужащие Сил специальных операций при эвакуации наших соотечественников, этнических казахов и иностранных граждан из Кабула в аэропорт Алматы. Беспрецедентная операция была проведена по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2021 года.

- Говорят, нашим летчикам сложно было пилотировать в воздушном пространстве Афганистана.

- Да, было такое, но сложность заключалась в особенностях горной местности и полном отсутствии наземной аэронавигации. Однако имеющийся опыт и наработанные годами навыки позволили экипажу успешно справиться с поставленной задачей.

- Вы сказали, что наши военнослужащие нарабатывают хороший опыт в миротворческих операциях. Можно более подробно об этом?

- Участие наших военнослужащих в миротворческой деятельности укрепляет потенциал казахстанской армии. Первый опыт был получен в 90-е годы, когда Казахстан направил сводный батальон в Таджикистан для содействия в урегулировании конфликта.

Следующим шагом стало участие специального инженерно-саперного подразделения «Казбат» в составе Многонациональных стабилизационных сил коалиции в Ираке. Также наши офицеры проходили службу в качестве военных наблюдателей в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и ОБСЕ – в Грузии. С 2018 года в миротворческой миссии ООН в Ливане принимает участие национальный контингент. Всего с 2014 года в миротворческих миссиях ООН приняло участие более 500 наших военнослужащих.

Принимая во внимание важность миротворческой деятельности, с 2006 года в Алматы сформирован Центр миротворческой подготовки «Казцент». Инструкторы обучают военный персонал необходимым знаниям и навыкам по средством проведения курсов ООН «Защита гражданского населения», «Штабные офицеры», «Военная терминология английского языка в многонациональных операциях», «Гендерные аспекты в миротворческих операциях» и так далее.

В октябре 2018 года был подписан меморандум о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане, и с того момента Казахстан начал участвовать в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане».

- Чем конкретно занимаются миротворцы в Ливане?

- Выполняют задачи по патрулированию местности, осуществляют мониторинг за «голубой линией», участвуют в организации наблюдательных постов, блок-постов в зоне ответственности и в других мероприятиях миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняется не менее 50 задач.

Все военнослужащие тщательно отбираются, обучаются и тестируются в соответствии с процедурами и нормами основных документов ООН, касающихся миротворческой подготовки. Подготовка личного состава проводится от шести до девяти месяцев на базе учебного центра.

В августе 2020 года по поручению президента группа из 29 военных медиков и 4-х переводчиков была направлена в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

А еще раньше, в апреле, в период чрезвычайного положения в связи с коронавирусной инфекцией, в Казахстане были созданы военно-медицинские отряды специального назначения для оперативного реагирования и выполнения спецзадач командования Вооруженных Сил.