Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Интернет-мошенничество и финпирамиды: Токаев дал ряд поручений Ахметжанову

Акорда, Токаев, Ахметжанов, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу.

Наряду с этим президент был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии возможностей Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.

Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей Правил дорожного движения.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.

Динара Халдарова
МВД РК Ахметжанов Марат Токаев Касым-Жомарт Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Токаев упразднил 12 районных судов
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления