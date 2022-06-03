Интернет-мошенничество и финпирамиды: Токаев дал ряд поручений Ахметжанову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу.

Наряду с этим президент был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии возможностей Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.

Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей Правил дорожного движения.