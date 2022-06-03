Около 200 кг наркотиков изъяли у жителя Шу
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Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в 12 км к западу от села Актобе Шуского района в предпесковой зоне «Баусасык» задержан 43-летний местный житель, передает Zakon.kz.
В ходе осмотра местности обнаружено и изъято наркотическое вещество «растение каннабиса» общим весом 194 кг, «марихуана высушенная» весом 4 кг 800 гр. и более 4 гр. «смолы каннабиса».Пресс-служба ДП Жамбылской области
Как заявили в ведомстве, задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).Пресс-служба ДП Жамбылской области
Ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
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