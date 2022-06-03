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Поезд сошел с рельсов на юге Германии

поезд сошел с рельсов Фото: twitter/Gabilillileni
У города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии региональный поезд сошел с рельсов. Есть погибший и большое число пострадавших, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, несколько вагонов опрокинулись по неизвестной пока причине. Инцидент произошел в местечке Бурграйн около 16:20 по времени Нур-Султана.

Как сообщает газета Bild, на месте работают спасатели и полицейские, задействованы все имеющиеся в распоряжении правоохранителей силы.

В операции задействованы три спасательных вертолета из соседней Австрии. Отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт для движения поездов, – отмечается в сообщении.

Поезд курсировал по маршруту Мюнхен – Гармиш-Партенкирхен.

Оксана Житникова
Германия
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