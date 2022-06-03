Нуржан Нуржигитов встретился с одаренными детьми

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с талантливыми школьниками – победителями международных, республиканских олимпиад и научных соревнований, передает Zakon.kz.

Всего во встрече приняли участие 93 ученика областных школ. В этом году они завоевали 187 медалей на международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. Из них 43 медали завоеваны на международных соревнованиях. В республиканском конкурсе научных проектов команда Жамбылской области 13-й год подряд занимает первое место.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Всего за годы Независимости жамбылцы завоевали 55 медалей на Всемирных предметных олимпиадах и занимают третье общекомандное место по республике.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Наше будущее – молодежь. Об этом часто говорит и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Мы призываем вас к развитию, стремиться к знаниям. И этот призыв подкрепляется большими возможностями, которые создает государство. В современном мире быть успешным человеком означает обладать глубокими знаниями и быть трудолюбивым. Именно вы являетесь носителями интеллектуального и творческого потенциала нашего народа. Вы будете строить Новый Казахстан. Я уверен, что передо мной сейчас – будущая научная элита нашей страны. Нужно быть всесторонне развитыми, заниматься спортом и быть патриотами своей страны. Желаю, чтобы ваша интеллектуальная энергия была направлена на приобретение знаний во благо процветания Родины, – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ученики рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, а также поблагодарили за поддержку талантливой молодежи и возможность развиваться. На встрече они активно вели диалог, задавали интересующие их вопросы: о социально-экономическом развитии региона, о работе акима и его полномочиях, о государственной службе в целом, о любимых книгах, об учебе в Ленинградском сельскохозяйственном институте, интересных встречах, интересовались его мнением по различным вопросам.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Всем ребятам, пришедшим на встречу, вручены грамоты акима области и сертификаты на 100 тыс. тенге. Почетными грамотами и благодарственными письмами акима области отмечены и 15 преподавателей, работающих с одаренными детьми.