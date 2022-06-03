Подростки вылетели из авто в результате ДТП в Акмолинской области

Авария произошла на 129 км автодороги Макинск – Аксу – Торгай. В результате опрокидывания несовершеннолетние пассажиры в возрасте 13, 15 и 16 лет вылетели из автомобиля, передает Zakon.kz.

2 июня около 07:20 несовершеннолетний житель города Степногорска, 2007 г.р., находясь за рулем авто марки Volkswagen Golf, не справился с рулевым управлением, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пресс-служба ДП Акмолинской области

После ДТП подростки на попутных авто добрались до города Степногорска, где рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначена экспертиза.

Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля, принадлежащего мужу сестры, 15-летний подросток без спроса взял из дома. Желание прокатить друзей на автомобиле едва не обернулось трагедией. Пресс-служба ДП Акмолинской области

За нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23:00 их родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».