Подростки вылетели из авто в результате ДТП в Акмолинской области
2 июня около 07:20 несовершеннолетний житель города Степногорска, 2007 г.р., находясь за рулем авто марки Volkswagen Golf, не справился с рулевым управлением, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пресс-служба ДП Акмолинской области
После ДТП подростки на попутных авто добрались до города Степногорска, где рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Назначена экспертиза.
Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку.
В ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля, принадлежащего мужу сестры, 15-летний подросток без спроса взял из дома. Желание прокатить друзей на автомобиле едва не обернулось трагедией. Пресс-служба ДП Акмолинской области
За нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23:00 их родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».
Акмолинские полицейские призывают жителей области быть внимательными к своим детям, не допускать их нахождения без сопровождения взрослых в ночное время, а также к управлению транспортными средствами.