Ситуация в Украине: ЕС ввел новые санкции, ООН планирует поездку в Киев

ЕС ввел новые персональные антироссийские санкции. В списке среди прочих – Кабаева, Навка, сын и дочь Пескова.

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат первую поездку в страну в период с 7 по 16 июня 2022 года.

Рассуждения о встрече Путина и Зеленского не имеют сейчас смысла, заявила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Лукашенко заявил, что у руководства России нет желания захватить и поработить Украину.

Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову с 4 июня, сообщили в «Энергоатоме».

Генпрокурор Украины исключила смягчение наказания Медведчуку по делу о госизмене, сообщают СМИ.

В вопросе членства Украины в ЕС решающими будут позиции президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца, пишет The Guardian.

Конфликт в Украине может закончиться за столом переговоров, заявил генсек НАТО Столтенберг.