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Ситуация в Украине: ЕС ввел новые санкции, ООН планирует поездку в Киев

Украина Фото: unsplash
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова исключила смягчение наказания оппозиционному политику Виктору Медведчуку, передает Zakon.kz.

  • ЕС ввел новые персональные антироссийские санкции. В списке среди прочих – Кабаева, Навка, сын и дочь Пескова.

  • Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат первую поездку в страну в период с 7 по 16 июня 2022 года.

  • Рассуждения о встрече Путина и Зеленского не имеют сейчас смысла, заявила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова.

  • Лукашенко заявил, что у руководства России нет желания захватить и поработить Украину.

  • Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову с 4 июня, сообщили в «Энергоатоме».

  • Генпрокурор Украины исключила смягчение наказания Медведчуку по делу о госизмене, сообщают СМИ.

  • В вопросе членства Украины в ЕС решающими будут позиции президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца, пишет The Guardian.

  • Конфликт в Украине может закончиться за столом переговоров, заявил генсек НАТО Столтенберг.

  • ЕС не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине ООН
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