Врач-сомнолог рассказала о реальном влиянии кофе на человека
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По словам эксперта, кофеин не является необходимым веществом для человека, но на большинство людей он оказывает стимулирующее воздействие, сообщает Zakon.kz.
Об этом в беседе с news.ru рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, врач-сомнолог Софья Черкасова.
Чувствительность к кофеину у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером. Врач-сомнолог Софья Черкасова
Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, стоит пить кофе не каждый день, так как рецепторы привыкают к нему, сказала Черкасова.
В конце концов, он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования. Врач-сомнолог Софья Черкасова
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