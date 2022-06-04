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Врач-сомнолог рассказала о реальном влиянии кофе на человека

Влияние на человека, сомнолог Фото: pixabay
По словам эксперта, кофеин не является необходимым веществом для человека, но на большинство людей он оказывает стимулирующее воздействие, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с news.ru рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, врач-сомнолог Софья Черкасова.

Чувствительность к кофеину у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером. Врач-сомнолог Софья Черкасова

Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, стоит пить кофе не каждый день, так как рецепторы привыкают к нему, сказала Черкасова.

В конце концов, он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования. Врач-сомнолог Софья Черкасова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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