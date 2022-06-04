После критики от Маска Байден пожелал ему «всего наилучшего» в полете на Луну

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал заявление предпринимателя Илона Маска о сокращении 10% сотрудников компании Tesla, сообщает Zakon.kz.

Так, в интервью порталу Insiderpaper Байден ответил на пессимистичные заявления Маска о будущем американской экономики на Земле и пожелал основателю SpaceX «всего наилучшего» в полете на Луну.

Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну. Президент США Джо Байден

Незадолго до заявления американского лидера Илон Маск сообщил топ-менеджерам Tesla, что у него «очень плохое предчувствие» относительно экономики Соединенных Штатов и он планирует сократить персонал компании на 10%

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников.

Комментарий главы Белого дома последовал после того, как ему предоставили майские данные по занятости в стране. По мнению экономистов, они указывают на здоровый путь развития экономики после пандемии.

Маск в ответ на это в своем Twitter, ссылаясь на пресс-релиз NASA от 2021 года, в котором объявляется о партнерстве со SpaceX в рамках программы Artemis по разработке коммерческого посадочного модуля на Луну, поблагодарил Байдена фразой: «Спасибо, господин президент!».