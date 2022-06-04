Преступник с ножом ранил трех человек в больнице Лос-Анджелеса

По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в пятницу днем в медицинском центре в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Los Angeles Times, ссылаясь на заявления местных властей, жертвами стали врач и две медсестры.

Получившие ножевые ранения пострадавшие находятся в критическом состоянии, их доставили в центр травматологии.

Нападавший забаррикадировался в одной из палат больницы, находившиеся в больнице люди были эвакуированы. Позднее полиция смогла взять злоумышленника под стражу.

Газета описывает его как тридцатилетнего мужчину. Он бросил свою машину посреди бульвара Вентура и направился в отделение неотложной помощи больницы с просьбой вылечить его от беспокойства.