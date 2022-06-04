Пять новых случаев COVID-19 выявили в трех регионах Казахстана

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на четыре человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 июня 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 3,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 774 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 1.