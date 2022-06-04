Пять новых случаев COVID-19 выявили в трех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на четыре человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 июня 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 3,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 774 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 024 человека.
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