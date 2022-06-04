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В Узбекистане уволили полицейских, применивших электрошокеры к казахстанцам

Полиция Фото: iiv.uz
В Самарканде уволены два сотрудника УВД, применившие электрошокеры во время задержания туристов из Казахстана, передает Zakon.kz.

Как пишет «Газета.uz», в отношении уволенных заведено уголовное дело.

Ранее появилась информация о задержании патрульными группы туристов, среди которых были и казахстанцы. В ходе задержания, по словам пострадавших, использовались силовые методы и электрошокеры.

Позже стало известно, что МВД Узбекистана проводит служебную проверку по факту применения электрошокеров сотрудниками полиции в Самарканде к туристам из Казахстана во время проверки документов в ночное время.

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Применяют электрошокеры – в МИДе прокомментировали инцидент с казахстанцами в Узбекистане

Ирина Мишура
Узбекистан
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