В Узбекистане уволили полицейских, применивших электрошокеры к казахстанцам

В Самарканде уволены два сотрудника УВД, применившие электрошокеры во время задержания туристов из Казахстана, передает Zakon.kz.

Как пишет «Газета.uz», в отношении уволенных заведено уголовное дело.

Ранее появилась информация о задержании патрульными группы туристов, среди которых были и казахстанцы. В ходе задержания, по словам пострадавших, использовались силовые методы и электрошокеры.

Позже стало известно, что МВД Узбекистана проводит служебную проверку по факту применения электрошокеров сотрудниками полиции в Самарканде к туристам из Казахстана во время проверки документов в ночное время.