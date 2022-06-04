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Жители села в Алматинской области пожаловались на непригодную для питья воду

Кран Фото: pixabay
Из кранов жителей села Еркин идет вода с червями. Проблемы начались после подключения к новому водопроводу, передает Zakon.kz.

Воду с червями пьют жители села Еркин в Алматинской области, сообщает КТК. Качество воды серьезно испортилось год назад, когда местные чиновники решили убрать артезианскую скважину, а дома подключили к другому источнику. С тех пор вода стала мутной и со зловонным запахом. Люди опасаются за собственное здоровье.

В прошлом году сельчане просили чиновников оставить старую водонапорную башню. Но в акимате решили, что она пришла в негодность, и подключили дома к новому водопроводу.

По словам жителей села Еркин, у нового резервуара с водой пасется скот.

Между тем ситуацию прокомментировали в акимате. Как отметил заместитель акима Кайнарского сельского округа Нурбол Есинбаев, вода проверялась и была пригодна к употреблению.

Новый трубопровод снабжает больше 700 домов. Воду взяли на экспертизу.

Ирина Мишура
Алматинская область
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