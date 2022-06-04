Бизнес Романа Абрамовича продадут за фунт стерлингов

Принадлежащий российскому бизнесмену и его партнерам британский оператор связи Truphone будет продан по рекордно низкой цене на фоне введения санкций, передает Zakon.kz.

Как сообщает Financial Times, Абрамовичу принадлежит 23% акций компании, остальное находится в руках его партнеров по горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова.

Издание уточняет, что покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, ранее уже имевший опыт в сфере телекоммуникаций. Кочу достанется 90% акций.

В рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов и погасить ее долги.

Также, если стоимость компании вырастет, они получат до трети средств, инвестированных в Truphone.

Сделку планируют заключить в июне.