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Женская сборная Казахстана выиграла отборочный турнир по настольному теннису

Первое место Фото: ttfrk.kz
Женская сборная Казахстана выиграла Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, девушки завоевали путевки на юношеский чемпионат Азии, который состоится осенью в Лаосе, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.

В финале казахстанки Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун обыграли спортсменок из Узбекистана. Третье место у команды Ирана.

Мужская сборная Казахстана завоевала второе место, уступив команде из Ирана. «Бронза» у представителей Узбекистана.

Турнир проходил в Алматы.

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Константин Вноровский
Алматы
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