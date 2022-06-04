Женская сборная Казахстана выиграла отборочный турнир по настольному теннису

Женская сборная Казахстана выиграла Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, девушки завоевали путевки на юношеский чемпионат Азии, который состоится осенью в Лаосе, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.

В финале казахстанки Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун обыграли спортсменок из Узбекистана. Третье место у команды Ирана.

Мужская сборная Казахстана завоевала второе место, уступив команде из Ирана. «Бронза» у представителей Узбекистана.

Турнир проходил в Алматы.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!