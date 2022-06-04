Женская сборная Казахстана выиграла отборочный турнир по настольному теннису
Фото: ttfrk.kz
Женская сборная Казахстана выиграла Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, девушки завоевали путевки на юношеский чемпионат Азии, который состоится осенью в Лаосе, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.
В финале казахстанки Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун обыграли спортсменок из Узбекистана. Третье место у команды Ирана.
Мужская сборная Казахстана завоевала второе место, уступив команде из Ирана. «Бронза» у представителей Узбекистана.
Турнир проходил в Алматы.
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