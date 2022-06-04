Как избавиться от тяги к сладкому, рассказала диетолог

По словам специалиста, порой за желанием съесть лакомство стоит банальное чувство голода, передает Zakon.kz.

Как рассказала диетолог Людмила Денисенко, любовь к сладостям могут провоцировать приятные воспоминания и ассоциации из детства. Подсознательно желая вернуться в светлые мгновения, человек, например, ест конфеты, которые родители когда-то привозили из командировок, пишет «Комсомольская правда».

Но вполне может быть, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода. Чтобы это понять, проанализируйте, достаточно ли вы съедаете на завтрак, обед и ужин, быть может, вы недоедаете? Или же вы слишком быстро едите, глотая большие куски, и уровень сахара в крови не успевает повыситься, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты? Тогда эта проблема легко решаема. Просто начните есть с толком, с расстановкой. Но даже если едите вы правильно, а конфетку все равно хочется, помните: одна конфета или пирожное с кофе — это не проблема. Людмила Денисенко

Также нездоровая тяга к сладостям может явиться симптомом сильного стресса, нехватки магния или серьезных болезней.

Чтобы обмануть эмоциональный голод, эксперт советует выпить теплой воды, почистить зубы, пообщаться с близкими или уделить время себе.